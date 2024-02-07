RT в Telegram
Подпишись

Шольц рассчитывает посетить Китай с бизнес-делегацией 15 и 16 апреля

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает посетить Китай 15 и 16 апреля, его будет сопровождать бизнес-делегация, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц рассчитывает посетить Китай с бизнес-делегацией 15 и 16 апреля
  • Gettyimages.ru

В распоряжении газеты оказался текст приглашения для представителей немецкой делегации.

«Для Шольца это будет первая поездка в Китай после снятия строгих ограничений, связанных с коронавирусом, и публикации стратегии Германии по Китаю, которая вызвала критику в Китайской Народной Республике», — пишут журналисты.

Последний раз Шольц был в Пекине в начале ноября 2022 года. 9 февраля канцлер Германии отправится в Вашингтон, где с ним проведёт встречу американский президент Джо Байден. Как ожидается, они будут обсуждать дальнейшие поставки оружия и финансовую помощь Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить