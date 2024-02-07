Шольц рассчитывает посетить Китай с бизнес-делегацией 15 и 16 апреля

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает посетить Китай 15 и 16 апреля, его будет сопровождать бизнес-делегация, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В распоряжении газеты оказался текст приглашения для представителей немецкой делегации.

«Для Шольца это будет первая поездка в Китай после снятия строгих ограничений, связанных с коронавирусом, и публикации стратегии Германии по Китаю, которая вызвала критику в Китайской Народной Республике», — пишут журналисты.

Последний раз Шольц был в Пекине в начале ноября 2022 года. 9 февраля канцлер Германии отправится в Вашингтон, где с ним проведёт встречу американский президент Джо Байден. Как ожидается, они будут обсуждать дальнейшие поставки оружия и финансовую помощь Украине.