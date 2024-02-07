RT в Telegram
Подпишись

Песков: Карлсон не делился впечатлениями от интервью с Путиным

Короткая ссылка
Американский телеведущий Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента России Владимира Путина, не делился своими впечатлениями от этой беседы.
Песков: Карлсон не делился впечатлениями от интервью с Путиным
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не делился», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов. 

На вопрос, изменились ли каким-то образом взгляды Карлсона после интервью с Путиным, Песков напомнил, что он является пресс-секретарём президента России, а не американского журналиста.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Такеру Карлсону.

Также стало известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с Путиным, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить