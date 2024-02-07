Песков: Карлсон не делился впечатлениями от интервью с Путиным
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не делился», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.
На вопрос, изменились ли каким-то образом взгляды Карлсона после интервью с Путиным, Песков напомнил, что он является пресс-секретарём президента России, а не американского журналиста.
Ранее в Кремле подтвердили, что Путин дал интервью Такеру Карлсону.
Также стало известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с Путиным, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X.