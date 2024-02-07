Журналист Джонс: интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным длится два часа
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«(Такер. — RT) написал мне и сказал, что оно (интервью. — RT) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», — отметил он.
Джонс также утверждает, что интервью будет эпичным, оно войдёт в историю.
Ранее Карлсон в беседе с газетой «Известия» отметил, что не чувствует себя виноватым за интервью с Путиным.
Также стало известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с Путиным, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X.