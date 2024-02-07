Журналист Джонс: интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным длится два часа

Интервью, которое телеведущий Такер Карлсон взял у президента России Владимира Путина, длится два часа. Об этом в своём аккаунте в соцсети X заявил американский журналист Алекс Джонс.

«(Такер. — RT) написал мне и сказал, что оно (интервью. — RT) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», — отметил он.

Джонс также утверждает, что интервью будет эпичным, оно войдёт в историю.

Ранее Карлсон в беседе с газетой «Известия» отметил, что не чувствует себя виноватым за интервью с Путиным.

Также стало известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с Путиным, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X.