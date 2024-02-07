Польша подняла в воздух истребители в связи с воздушной тревогой на Украине
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Об этом пишет портал Onet со ссылкой на заявление ведомства.
«Мы предупреждаем, что были задействованы польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в заявлении.
Уточняется, что самолёты были подняты в воздух в связи с «напряжённой деятельностью» российской авиации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в городе.
Также сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киевской и Черкасской областях.