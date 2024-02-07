Польша подняла в воздух истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

Польское оперативное командование заявило о поднятии в воздух истребителей в связи с воздушной тревогой на Украине.

Об этом пишет портал Onet со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы предупреждаем, что были задействованы польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что самолёты были подняты в воздух в связи с «напряжённой деятельностью» российской авиации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в городе.

Также сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Киевской и Черкасской областях.