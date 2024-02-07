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Польша подняла в воздух истребители в связи с воздушной тревогой на Украине

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Польское оперативное командование заявило о поднятии в воздух истребителей в связи с воздушной тревогой на Украине.
Польша подняла в воздух истребители в связи с воздушной тревогой на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет портал Onet со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы предупреждаем, что были задействованы польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что самолёты были подняты в воздух в связи с «напряжённой деятельностью» российской авиации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в городе.

Также сообщалось о взрывах в НиколаевеХарьковеКиевской и Черкасской областях.

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