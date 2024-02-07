NYT: жена экс-президента Гаити Моиза подозревается в причастности к его убийству

Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза включена в список подозреваемых в причастности к его убийству.

Об этом пишет The New York Times.

«Среди колумбийских солдат в отставке и гаитянских правительственных чиновников в списке обвиняемых есть одно неожиданное имя — бывшая первая леди Мартин Моиз», — говорится в публикации.

Всего, по данным газеты, прокурор Гаити порекомендовал выдвинуть обвинения против 70 человек.

В ночь на 7 июля 2021 года неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

Позже Мартин Моиз рассказала о возможных заказчиках убийства супруга.