CENTCOM: хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе

Силы Центрального командования США заявили, что хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе

Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM. По данным ведомства, одно судно получило повреждения. Ранее лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси пригрозил дальнейшей эскалацией при продолжении конфликта в Газе.