CENTCOM: хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе
Силы Центрального командования США заявили, что хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе
Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.
По данным ведомства, одно судно получило повреждения.
Ранее лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси пригрозил дальнейшей эскалацией при продолжении конфликта в Газе.
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