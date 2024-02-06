Израильский министр извинился за пост сына о болезни Альцгеймера с фото Байдена

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир извинился за своего сына, который сопроводил пост о важности распространения информации о болезни Альцгеймера фотографией президента США Джо Байдена.

Отмечается, что 18-летний молодой человек уже удалил этот пост.

«Шуваэль — мой сын, которого я люблю больше всего на свете. Но... он допустил серьёзную ошибку в своём посте, который я глубоко не одобряю», — приводит РИА Новости заявление Бен-Гвира в соцсети Х.

Министр назвал Соединённые Штаты большим союзником Израиля, а Байдена — другом еврейского государства.

В октябре Байден попал в неловкую ситуацию, проговорив вслух полученные ранее инструкции по своему поведению на сцене.