Израильский министр извинился за пост сына о болезни Альцгеймера с фото Байдена
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Отмечается, что 18-летний молодой человек уже удалил этот пост.
«Шуваэль — мой сын, которого я люблю больше всего на свете. Но... он допустил серьёзную ошибку в своём посте, который я глубоко не одобряю», — приводит РИА Новости заявление Бен-Гвира в соцсети Х.
Министр назвал Соединённые Штаты большим союзником Израиля, а Байдена — другом еврейского государства.
В октябре Байден попал в неловкую ситуацию, проговорив вслух полученные ранее инструкции по своему поведению на сцене.