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Спикером финского парламента снова назначили Халла-ахо

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Спикером парламента Финляндии снова назначен депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, которые говорил об убийстве российских военнослужащих.
Спикером финского парламента снова назначили Халла-ахо
  • AFP

«Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», — приводит РИА Новости заявление на пленарном заседании парламента по итогам голосования.

10 января прошлого года телеканал Yle сообщил, что Халла-ахо выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал через специальный сервис надпись на украинском снаряде.

Лидер Левого союза и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова депутата.

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