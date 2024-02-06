Спикером финского парламента снова назначили Халла-ахо

Спикером парламента Финляндии снова назначен депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, которые говорил об убийстве российских военнослужащих.

«Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», — приводит РИА Новости заявление на пленарном заседании парламента по итогам голосования.

10 января прошлого года телеканал Yle сообщил, что Халла-ахо выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал через специальный сервис надпись на украинском снаряде.

Лидер Левого союза и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова депутата.