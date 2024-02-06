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Протесты аграриев временно заблокировали дороги Болгарии

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Национальная ассоциация производителей зерна сообщила, что болгарские фермеры устроили акцию протеста, которая привела к блокировке ключевых дорог страны.
Протесты аграриев временно заблокировали дороги Болгарии
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию, в первый день общенациональной акции протеста сельскохозяйственные машины с 11:00 мск перекрыли около 80 ключевых точек на дорогах страны, заблокировав дорожное движение. При этом уже в 13:00 мск протест завершился, однако 7 февраля фермеры грозятся вновь повторить акцию, сделав её ещё на час дольше.

Причиной протестов являются провалившиеся переговоры аграриев с властями, так как фермеры остались недовольны ни размерами предложенной компенсации, ни методикой её расчёта на базе представленных налоговых деклараций. По мнению протестующих, налоговая декларация не показывает финансовых потерь фермерских хозяйств.

Ранее инициативный комитет фермеров в Болгарии потребовал отставки министра сельского хозяйства.

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