Конгрессмен Райан раскритиковал республиканцев из-за отказа от помощи Киеву

Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире MSNBC экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии из-за отказа от помощи Киеву.

По его словам, их нежелание спонсировать Украину «радует» Москву.

«Ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил — разделить нас, разделить наших демократических союзников», — сказал Райан.

Ранее Трамп назвал законопроект сената США по охране границ и помощи Киеву катастрофой.

Позже в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины.