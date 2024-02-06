Конгрессмен Райан раскритиковал республиканцев из-за отказа от помощи Киеву
По его словам, их нежелание спонсировать Украину «радует» Москву.
«Ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил — разделить нас, разделить наших демократических союзников», — сказал Райан.
Ранее Трамп назвал законопроект сената США по охране границ и помощи Киеву катастрофой.
Позже в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины.