Caracol: военный вертолёт разбился в Колумбии у границы с Панамой

Вертолёт Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии с семью солдатами на борту потерпел крушение в департаменте Чоко на границе с Панамой.

Об этом информирует Caracol. По данным радиостанции, погибли четыре человека, ещё трое были госпитализированы. Ранее при крушении вертолёта в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота.