Caracol: военный вертолёт разбился в Колумбии у границы с Панамой
Вертолёт Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии с семью солдатами на борту потерпел крушение в департаменте Чоко на границе с Панамой.
Об этом информирует Caracol.
По данным радиостанции, погибли четыре человека, ещё трое были госпитализированы.
Ранее при крушении вертолёта в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота.
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