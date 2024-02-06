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Caracol: военный вертолёт разбился в Колумбии у границы с Панамой

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Вертолёт Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии с семью солдатами на борту потерпел крушение в департаменте Чоко на границе с Панамой.

Об этом информирует Caracol.

По данным радиостанции, погибли четыре человека, ещё трое были госпитализированы.

Ранее при крушении вертолёта в турецкой провинции Газиантеп погибли два пилота.

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