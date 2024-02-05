В ФРГ заявили, что готовы поддержать санкции ЕС против израильских поселенцев
- РИА Новости
«По аналогии с мерами, которые принимают такие наши близкие партнёры, как США, мы также в рамках ЕС рассматриваем введение мер против отдельных радикально настроенных поселенцев, проявивших насилие на Западном берегу реки Иордан», — цитирует её РИА Новости.
Дешауэр отметила, что не располагает данными об имуществе кого-то из поселенцев на территории государства.
Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что Берлин готов поддержать санкции в случае, если они соответствуют законодательству ЕС.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля провела масштабный военный рейд в деревне Рамин к востоку от города Тулькарм на севере Западного берега реки Иордан.