В ФРГ заявили, что готовы поддержать санкции ЕС против израильских поселенцев

В ФРГ изучают возможность введения санкций ЕС против поселенцев, причастных к насилию на Западном берегу реки Иордан, заявила спикер МИД Германии Катрин Дешауэр.

«По аналогии с мерами, которые принимают такие наши близкие партнёры, как США, мы также в рамках ЕС рассматриваем введение мер против отдельных радикально настроенных поселенцев, проявивших насилие на Западном берегу реки Иордан», — цитирует её РИА Новости.

Дешауэр отметила, что не располагает данными об имуществе кого-то из поселенцев на территории государства.

Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что Берлин готов поддержать санкции в случае, если они соответствуют законодательству ЕС.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля провела масштабный военный рейд в деревне Рамин к востоку от города Тулькарм на севере Западного берега реки Иордан.