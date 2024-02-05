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В ФРГ заявили, что готовы поддержать санкции ЕС против израильских поселенцев

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В ФРГ изучают возможность введения санкций ЕС против поселенцев, причастных к насилию на Западном берегу реки Иордан, заявила спикер МИД Германии Катрин Дешауэр.
В ФРГ заявили, что готовы поддержать санкции ЕС против израильских поселенцев
  • РИА Новости

«По аналогии с мерами, которые принимают такие наши близкие партнёры, как США, мы также в рамках ЕС рассматриваем введение мер против отдельных радикально настроенных поселенцев, проявивших насилие на Западном берегу реки Иордан», — цитирует её РИА Новости.

Дешауэр отметила, что не располагает данными об имуществе кого-то из поселенцев на территории государства.

Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт добавил, что Берлин готов поддержать санкции в случае, если они соответствуют законодательству ЕС.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля провела масштабный военный рейд в деревне Рамин к востоку от города Тулькарм на севере Западного берега реки Иордан.

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