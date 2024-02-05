Италия желает усилить участие в учениях ВМС с Японией

Италия желает усилить взаимодействие с Японией в проведении военно-морских учений, в этом году в них будет участвовать флагман итальянского флота авианосец Cavour, сообщила премьер-министр европейской республики Джорджа Мелони после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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«Новый механизм консультаций по линии МИД и Минобороны начнёт действовать в марте, в прошлом году были проведены крупные совместные учения. Италия намерена расширять своё присутствие и в этом году направит дополнительные самолёты и военно-морские средства: прибудут учебный корабль Vespucci, авианосец Cavour, истребители F-35», — цитирует её РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал учения Североатлантического альянса «очень опасной игрой с огнём».