Италия желает усилить участие в учениях ВМС с Японией
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«Новый механизм консультаций по линии МИД и Минобороны начнёт действовать в марте, в прошлом году были проведены крупные совместные учения. Италия намерена расширять своё присутствие и в этом году направит дополнительные самолёты и военно-морские средства: прибудут учебный корабль Vespucci, авианосец Cavour, истребители F-35», — цитирует её РИА Новости.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее назвал учения Североатлантического альянса «очень опасной игрой с огнём».