Законодатели в США назвали сенатский законопроект по границе предательством

Американские законодатели раскритиковали сенатский законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границы, помощь Украине и Израилю, назвав его «предательством американского народа» и «капитуляцией».

Об этом информирует РИА Новости.

Так, член палаты представителей США Эндрю Клайд заявил, что данный законопроект является «полным предательством американского народа», и за него не должен проголосовать ни один республиканец.

Республиканка Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, процитировала спикера палаты представителей Майка Джонсона.

«Мёртв по прибытии», — сказала она.

Ранее сенат США представил законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю.