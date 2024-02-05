Законодатели в США назвали сенатский законопроект по границе предательством
Об этом информирует РИА Новости.
Так, член палаты представителей США Эндрю Клайд заявил, что данный законопроект является «полным предательством американского народа», и за него не должен проголосовать ни один республиканец.
Республиканка Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, процитировала спикера палаты представителей Майка Джонсона.
«Мёртв по прибытии», — сказала она.
Ранее сенат США представил законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю.