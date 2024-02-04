Посольство: ВС ЦАР при поддержке сил России отразили атаку боевиков из Судана
В посольстве России в Банги заявили, что армия Центральноафриканской Республики при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана.
«В посольстве эту информацию подтверждают», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Ранее российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил, что роль России в обеспечении безопасности ЦАР заменить на данный момент никто не может.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен