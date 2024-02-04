В аэропортах Франкфурта и Мюнхена часть рейсов отменили из-за забастовки
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Об этом сообщила авиакомпания.
«Профсоюз Cockpit призвал к забастовке в период с 00:01 (02:01 мск. — RT) 4 февраля до 23:49 5 февраля (01:49 6 февраля мск). Затронуты все вылеты из Франкфурта и Мюнхена на короткие, средние и длинные маршруты», — приводит заявление РИА Новости.
Профсоюз требует улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Ранее сообщалось, что в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.