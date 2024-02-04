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В аэропортах Франкфурта и Мюнхена часть рейсов отменили из-за забастовки

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В аэропортах немецких городов Франкфурт-на-Майне и Мюнхен отменили часть авиарейсов из-за забастовки пилотов авиакомпании Discover Airlines.
В аэропортах Франкфурта и Мюнхена часть рейсов отменили из-за забастовки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила авиакомпания.

«Профсоюз Cockpit призвал к забастовке в период с 00:01 (02:01 мск. — RT) 4 февраля до 23:49 5 февраля (01:49 6 февраля мск). Затронуты все вылеты из Франкфурта и Мюнхена на короткие, средние и длинные маршруты», — приводит заявление РИА Новости.

Профсоюз требует улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.

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