В аэропортах Франкфурта и Мюнхена часть рейсов отменили из-за забастовки

В аэропортах немецких городов Франкфурт-на-Майне и Мюнхен отменили часть авиарейсов из-за забастовки пилотов авиакомпании Discover Airlines.

Об этом сообщила авиакомпания.

«Профсоюз Cockpit призвал к забастовке в период с 00:01 (02:01 мск. — RT) 4 февраля до 23:49 5 февраля (01:49 6 февраля мск). Затронуты все вылеты из Франкфурта и Мюнхена на короткие, средние и длинные маршруты», — приводит заявление РИА Новости.

Профсоюз требует улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Германии фермеры провели акцию протеста под Брауншвейгом, они заблокировали трассу A2 в сторону Ганновера тракторами и двухметровой горой навоза.