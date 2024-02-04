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Трамп заявил, что не допустил бы атаки на базу США в Иордании

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Нападения на военный объект США в Иордании не случилось бы, если бы экс-президент США Дональд Трамп остался на посту главы американской администрации. Об этом заявил сам бывший американский лидер.
Трамп заявил, что не допустил бы атаки на базу США в Иордании
  • Gettyimages.ru

Атака на американскую базу, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и получили ранения не менее 40 человек, стала одной из тем интервью Трампа телеканалу Fox News. Об этом сообщает ТАСС.

«При мне такого бы никогда не произошло бы», — заявил Трамп, добавив, что действующему президенту США Джо Байдену не следовало говорить о готовящемся ответе на атаку, но он проявил некомпетентность.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о намерении страны нанести новые удары на Ближнем Востоке.

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