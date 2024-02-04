Руденко высказал опасения из-за эскалации напряжённости на Корейском полуострове

Замглавы МИД России Андрей Руденко в Сеуле высказал серьёзные опасения в связи с резкой эскалацией напряжённости на Корейском полуострове.

Об этом заявили в МИД России.

«С российской стороны высказаны серьёзные опасения в связи с резкой эскалацией напряжённости в субрегионе», — сказано в сообщении.

Руденко уточнил, что источником эскалации является провокационная политика США, которые пытаются сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов в собственных геополитических целях.

Ранее сообщалось, что Руденко посетил Сеул и провёл переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине.