Руденко высказал опасения из-за эскалации напряжённости на Корейском полуострове
- © РИА Новости / Петров
Об этом заявили в МИД России.
«С российской стороны высказаны серьёзные опасения в связи с резкой эскалацией напряжённости в субрегионе», — сказано в сообщении.
Руденко уточнил, что источником эскалации является провокационная политика США, которые пытаются сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов в собственных геополитических целях.
Ранее сообщалось, что Руденко посетил Сеул и провёл переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине.