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Руденко высказал опасения из-за эскалации напряжённости на Корейском полуострове

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Замглавы МИД России Андрей Руденко в Сеуле высказал серьёзные опасения в связи с резкой эскалацией напряжённости на Корейском полуострове.
Руденко высказал опасения из-за эскалации напряжённости на Корейском полуострове
  • © РИА Новости / Петров

Об этом заявили в МИД России.

«С российской стороны высказаны серьёзные опасения в связи с резкой эскалацией напряжённости в субрегионе», — сказано в сообщении.

Руденко уточнил, что источником эскалации является провокационная политика США, которые пытаются сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов в собственных геополитических целях.

Ранее сообщалось, что Руденко посетил Сеул и провёл переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине.

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