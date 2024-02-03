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Сын последнего короля Италии умер на 87-м году жизни

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Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский скончался в Женеве на 87-м году жизни.
Сын последнего короля Италии умер на 87-м году жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Eric VANDEVILLE/Gamma-Raph

Об этом сказано в сообщении Савойского дома.

Как передаёт РИА Новости, представитель знатного рода спокойно скончался в кругу своей семьи.

В 1978 году его обвинили в убийстве немецкого юноши на острове Корсика в результате ссоры вокруг прогулочного катера. Суд оправдал аристократа, но в 2006 году он случайно сознался в преднамеренном убийстве 19-летнего молодого человека. Повторное расследования дела не состоялось.

В июне 2023 года внук Умберто II, сын Виктора Эммануила принц Эммануил Филиберт Савойский заявил, что намерен отказаться от права на престол Италии, которого на самом деле больше не существует, и отречься в пользу своей старшей дочери, 19-летней Виттории. В 2020 году Виктор Эммануил изменил правила наследования, согласно которым наследником престола мог быть только мужчина.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

11 января в Афинах в возрасте 82 лет скончался последний король Греции Константин II.

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