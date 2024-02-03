Володин — о выделении денег Украине: лидеры ЕС обрекают свои страны на проблемы
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Говоря о решении ЕС оказать Украине новую финансовую помощь, председатель нижней палаты российского парламента отметил, что эти деньги пойдут на разжигание войны вместо помощи жителям Европы и решения внутренних проблем.
«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам», — написал Володин в личном Telegram-канале, добавив, что в такой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров стран ЕС и депутатов Европарламента.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый пакет помощи Евросоюза в размере €50 млрд пойдёт не на оружие для ВСУ, а на спасение экономики Украины.