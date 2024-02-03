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Володин — о выделении денег Украине: лидеры ЕС обрекают свои страны на проблемы

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Лидеры Европейского союза обрекают свои страны на всё большие проблемы, выделяя киевскому режиму €50 млрд. Как отметил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, новый пакет помощи Украине — это «спусковой крючок», который приведёт в движение политические процессы в объединении.
Володин — о выделении денег Украине: лидеры ЕС обрекают свои страны на проблемы
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Говоря о решении ЕС оказать Украине новую финансовую помощь, председатель нижней палаты российского парламента отметил, что эти деньги пойдут на разжигание войны вместо помощи жителям Европы и решения внутренних проблем.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам», — написал Володин в личном Telegram-канале, добавив, что в такой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров стран ЕС и депутатов Европарламента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый пакет помощи Евросоюза в размере €50 млрд пойдёт не на оружие для ВСУ, а на спасение экономики Украины.

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