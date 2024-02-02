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Болгария передала Украине первые БТР

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Болгария передала на Украину первые бывшие в употреблении БТР.
Болгария передала Украине первые БТР
  • Gettyimages.ru

«Сотня бронетранспортёров, которые Болгария безвозмездно поставила Украине по решению Национального собрания, уже переправляется на Украину», — сообщает агентство БГНЕС.

Публикация сопровождается фотографиями от главы Минобороны Тодора Тагарева.

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.

В январе Болгария не передала ВСУ БТР, поскольку искала спонсора транспортировки.

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