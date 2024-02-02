Болгария передала Украине первые БТР

Болгария передала на Украину первые бывшие в употреблении БТР.

«Сотня бронетранспортёров, которые Болгария безвозмездно поставила Украине по решению Национального собрания, уже переправляется на Украину», — сообщает агентство БГНЕС.

Публикация сопровождается фотографиями от главы Минобороны Тодора Тагарева.

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.

В январе Болгария не передала ВСУ БТР, поскольку искала спонсора транспортировки.