Британия сняла запрет на въезд в страну вдовы Муаммара Каддафи

Великобритания смягчила санкции, введённые в отношении Сафии Фаркаш — вдовы бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Женщине разрешили въезжать в страну. Это следует из обновлённого санкционного списка на сайте правительства Соединённого Королевства.

Рестрикции в отношении Каддафи, а также его родственников были введены Великобританией на основе резолюции Совбеза ООН 1970 года от 2011 года.

Рядом с фамилией его вдовы в разделе «наложенные санкции» в обновлённом списке отображается лишь «арест имущества». При этом ранее там также был указан запрет на въезд.

Ранее газета The Times сообщила о задержании в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.