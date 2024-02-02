Британия сняла запрет на въезд в страну вдовы Муаммара Каддафи
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Рестрикции в отношении Каддафи, а также его родственников были введены Великобританией на основе резолюции Совбеза ООН 1970 года от 2011 года.
Рядом с фамилией его вдовы в разделе «наложенные санкции» в обновлённом списке отображается лишь «арест имущества». При этом ранее там также был указан запрет на въезд.
Ранее газета The Times сообщила о задержании в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.