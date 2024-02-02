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Британия сняла запрет на въезд в страну вдовы Муаммара Каддафи

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Великобритания смягчила санкции, введённые в отношении Сафии Фаркаш — вдовы бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Женщине разрешили въезжать в страну. Это следует из обновлённого санкционного списка на сайте правительства Соединённого Королевства.
Британия сняла запрет на въезд в страну вдовы Муаммара Каддафи
  • Gettyimages.ru

Рестрикции в отношении Каддафи, а также его родственников были введены Великобританией на основе резолюции Совбеза ООН 1970 года от 2011 года.

Рядом с фамилией его вдовы в разделе «наложенные санкции» в обновлённом списке отображается лишь «арест имущества». При этом ранее там также был указан запрет на въезд.

Ранее газета The Times сообщила о задержании в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

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