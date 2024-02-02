Глава МИД Канады Жоли прибыла на Украину

Глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли прибыла с официальным визитом на Украину, где у неё состоялась встреча с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом Кулеба сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Добро пожаловать на Украину, Мелани Жоли», — говорится в сообщении.

Как утверждается, в ходе встречи стороны обсудили вопросы свободной торговли между Украиной и Канадой, использования замороженных российских активов, а также поставку военной помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине десять катеров и подключится к переобучению украинских пилотов на западную авиатехнику.