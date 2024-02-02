RT в Telegram
Подпишись

Экс-сотрудника ЦРУ Шульте приговорили к 40 годам за передачу данных WikiLeaks

Короткая ссылка
Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ и предполагаемого информатора WikiLeaks Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения по делу об утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.
Экс-сотрудника ЦРУ Шульте приговорили к 40 годам за передачу данных WikiLeaks
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов.

«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам», — говорится в заявлении.

В июне 2017 года организация WikiLeaks опубликовала новую порцию документов в рамках проекта Vault 7, посвящённого хакерскому арсеналу ЦРУ.

Стало известно о вредоносном программном обеспечении, которое передавало данные о геолокации заражённых устройств с помощью сетей Wi-Fi.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить