Экс-сотрудника ЦРУ Шульте приговорили к 40 годам за передачу данных WikiLeaks

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ и предполагаемого информатора WikiLeaks Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения по делу об утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов.

«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам», — говорится в заявлении.

В июне 2017 года организация WikiLeaks опубликовала новую порцию документов в рамках проекта Vault 7, посвящённого хакерскому арсеналу ЦРУ.

Стало известно о вредоносном программном обеспечении, которое передавало данные о геолокации заражённых устройств с помощью сетей Wi-Fi.

Подробнее — в материале RT.