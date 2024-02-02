Экс-сотрудника ЦРУ Шульте приговорили к 40 годам за передачу данных WikiLeaks
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Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Соединённых Штатов.
«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорён к 40 годам», — говорится в заявлении.
В июне 2017 года организация WikiLeaks опубликовала новую порцию документов в рамках проекта Vault 7, посвящённого хакерскому арсеналу ЦРУ.
Стало известно о вредоносном программном обеспечении, которое передавало данные о геолокации заражённых устройств с помощью сетей Wi-Fi.
Подробнее — в материале RT.