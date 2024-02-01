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Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно

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Йеменские хуситы атаковали в Красном море следовавшее в Израиль британское коммерческое судно.
Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно
  • AP
  • © Osamah Abdulrahman

Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах», пишет ТАСС.

Ранее CNN писал, что американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы) всего в миле от себя.

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