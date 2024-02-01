Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно

Йеменские хуситы атаковали в Красном море следовавшее в Израиль британское коммерческое судно.

Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах», пишет ТАСС.

Ранее CNN писал, что американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы) всего в миле от себя.