Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно
Йеменские хуситы атаковали в Красном море следовавшее в Израиль британское коммерческое судно.
- AP
- © Osamah Abdulrahman
Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах», пишет ТАСС.
Ранее CNN писал, что американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситы) всего в миле от себя.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен