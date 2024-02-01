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Сенатор США признал, что американская армия во многом уступает китайской

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Вооружённые силы Соединённых Штатов по многим показателям уступают армии Китайской Народной Республики. Такое мнение высказал сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер.
Сенатор США признал, что американская армия во многом уступает китайской
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sugrue

В ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил сената конгресса США Уикер обратил внимание на стремительные темпы наращивания военного потенциала в Китае.

«Пекин проводит самое крупное и самое быстрое наращивание военного потенциала в современной истории, превосходя наши вооружённые силы по многим показателям», — приводит слова сенатора ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что США и КНР восстановили ряд важных механизмов военного взаимодействия.

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