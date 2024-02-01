Сенатор США признал, что американская армия во многом уступает китайской
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В ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил сената конгресса США Уикер обратил внимание на стремительные темпы наращивания военного потенциала в Китае.
«Пекин проводит самое крупное и самое быстрое наращивание военного потенциала в современной истории, превосходя наши вооружённые силы по многим показателям», — приводит слова сенатора ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что США и КНР восстановили ряд важных механизмов военного взаимодействия.