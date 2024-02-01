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Al Jazeera: Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня в секторе Газа

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Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа, ХАМАС также положительно отреагировал на такое предложение, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара.
Al Jazeera: Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня в секторе Газа
  • AP
  • © Tsafrir Abayov

Телеканал ссылается на представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

По его словам, Доха «получила первоначальное положительное подтверждение» ХАМАС.

Ранее ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев из тюрем Израиля.

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