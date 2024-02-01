BP: двух россиян похитили на Пхукете и заставили перевести более $800 тысяч
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Об этом информирует газета Bangkok Post.
Газета со ссылкой на командующего провинциальной полицией острова Синлет Сукхум пишет, что сотрудники правоохранительных органов установили личности четырёх подозреваемых в похищении россиян, которых уже допросили. Ими оказались российские граждане.
По данным издания, супружеская пара была похищена в среду, 31 января. Их посадили в чёрный фургон Hyundai и увезли в неизвестном направлении. После этого похищенных заставили перевести на счета злоумышленников криптовалюту на сумму около 30 млн таиландских бат ($846,8 тыс.).
Позднее их освободили, после супруги обратились в полицию.