МИД о «преследовании артистов»: всех финансирующих киевский режим надо судить
- globallookpress.com
«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что МИД поручил российским дипломатам преследовать отечественных артистов и известных лиц, которые находятся в дружественных странах и выступают в поддержку Украины.
В материале также говорилось, что участники группы «Би-2» в Таиланде оказались «в центре дипломатической борьбы на этой неделе».
1 февраля в Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили информацию, что все участники группы «Би-2» депортированы из Таиланда в Израиль.