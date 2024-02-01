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МИД о «преследовании артистов»: всех финансирующих киевский режим надо судить

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В МИД России прокомментировали материал Bloomberg о том, что российским дипломатам якобы поручено преследовать артистов, поддерживающих киевский режим.
МИД о «преследовании артистов»: всех финансирующих киевский режим надо судить
  • globallookpress.com

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что МИД поручил российским дипломатам преследовать отечественных артистов и известных лиц, которые находятся в дружественных странах и выступают в поддержку Украины.

В материале также говорилось, что участники группы «Би-2» в Таиланде оказались «в центре дипломатической борьбы на этой неделе».

1 февраля в Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили информацию, что все участники группы «Би-2» депортированы из Таиланда в Израиль.

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