МИД о «преследовании артистов»: всех финансирующих киевский режим надо судить

В МИД России прокомментировали материал Bloomberg о том, что российским дипломатам якобы поручено преследовать артистов, поддерживающих киевский режим.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что МИД поручил российским дипломатам преследовать отечественных артистов и известных лиц, которые находятся в дружественных странах и выступают в поддержку Украины.

В материале также говорилось, что участники группы «Би-2» в Таиланде оказались «в центре дипломатической борьбы на этой неделе».

1 февраля в Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили информацию, что все участники группы «Би-2» депортированы из Таиланда в Израиль.