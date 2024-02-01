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Генсек НАТО назвал Украину «хорошей сделкой» для США

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сама Украина и боевые действия на её территории представляют собой «хорошую сделку» для Соединённых Штатов.
Генсек НАТО назвал Украину «хорошей сделкой» для США
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Как он отметил в интервью изданию Washington Examiner, США отлично зарабатывают на украинском конфликте.

«Украина — это хорошая сделка для США. И большая часть средств, которые США предоставляют Украине, на самом деле инвестируются... в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине», — отметил он.

Он отметил, что данный конфликт служит укреплению американской оборонной промышленности и «создаёт большой рынок для США».

30 января в Министерстве обороны США подтвердили намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

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