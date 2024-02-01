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Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что акционеры Tesla проведут голосование по поводу возможности перерегистрации компании из штата Делавэр в Техас.
Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Tesla немедленно примет решение провести голосование акционеров по вопросу перевода штата регистрации в Техас», — сказал Маск.

Данное решение Маск анонсировал после того, как сначала провёл голосование у себя в соцсетях среди обычных пользователей о перерегистрации компании в Техасе.

Уточняется, что голосование связано с тем, что суд в штате Делавэр постановил отменить выплату Маску в размере более чем $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla.

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