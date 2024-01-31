США уничтожили в Йемене готовую к запуску ракету хуситов
- AP
- © Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt / U.S. Navy
Об этом информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X (бывшая Twitter).
«Силы центрального командования США нанесли удар и уничтожили ракету хуситов класса «земля — воздух», подготовленную к запуску», — говорится в заявлении.
Утверждается, что ракета представляла угрозу для американского самолёта. Она была уничтожена в подконтрольной хуситам части Йемена.
Ранее военные Великобритании и США нанесли удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.