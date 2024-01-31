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США уничтожили в Йемене готовую к запуску ракету хуситов

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Американские военные нанесли удар по территории Йемена, уничтожив готовую к запуску ракету хуситов из движения «Ансар Аллах».
США уничтожили в Йемене готовую к запуску ракету хуситов
  • AP
  • © Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt / U.S. Navy

Об этом информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X (бывшая Twitter).

«Силы центрального командования США нанесли удар и уничтожили ракету хуситов класса «земля — воздух», подготовленную к запуску», — говорится в заявлении.

Утверждается, что ракета представляла угрозу для американского самолёта. Она была уничтожена в подконтрольной хуситам части Йемена.

Ранее военные Великобритании и США нанесли удары по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

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