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Глава Генштаба Британии предложил платить молодёжи за прохождение военных сборов

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Глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс предложил выплачивать молодым людям вознаграждение за прохождение военных сборов.
Глава Генштаба Британии предложил платить молодёжи за прохождение военных сборов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Times.

«Молодым людям, которые берут годовой перерыв в обучении или ожидают поступления в университет, могут платить за участие в военных сборах», — говорится в публикации.

Уточняется, что инициатива предлагает ввести летний курс военной подготовки сроком на один месяц. По словам Сандерса, участие в курсе за вознаграждение должно побудить граждан позже присоединиться к резерву.

Ранее Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательства в него НАТО необходимо убедить британцев вступать в армию.

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