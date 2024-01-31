Глава Генштаба Британии предложил платить молодёжи за прохождение военных сборов

Глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс предложил выплачивать молодым людям вознаграждение за прохождение военных сборов.

Об этом пишет газета The Times.

«Молодым людям, которые берут годовой перерыв в обучении или ожидают поступления в университет, могут платить за участие в военных сборах», — говорится в публикации.

Уточняется, что инициатива предлагает ввести летний курс военной подготовки сроком на один месяц. По словам Сандерса, участие в курсе за вознаграждение должно побудить граждан позже присоединиться к резерву.

Ранее Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательства в него НАТО необходимо убедить британцев вступать в армию.