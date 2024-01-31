Полиция задержала 15 протестующих фермеров на подходе к главному рынку Парижа

Полицейские задержали 15 протестующих аграриев на подступах к продовольственному рынку Рюнжи недалеко от Парижа.

Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что 15 фермеров были задержаны при попытке заблокировать дорогу к рынку.

По данным полиции, в настоящее время в протестах принимают участие около 10 тыс. аграриев, которые блокируют автодороги в сотне коммун.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.

30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.