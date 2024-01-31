Полиция задержала 15 протестующих фермеров на подходе к главному рынку Парижа
- Gettyimages.ru
Об этом информирует телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что 15 фермеров были задержаны при попытке заблокировать дорогу к рынку.
По данным полиции, в настоящее время в протестах принимают участие около 10 тыс. аграриев, которые блокируют автодороги в сотне коммун.
Ранее французское издание Le Monde сообщило, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.
30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.