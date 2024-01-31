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ВМС ФРГ готовятся принять участие в миссии ЕС в Красном море

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Министерство обороны Германии заявило, что ВМС ФРГ готовятся принять участие в миссии ЕС в Красном море.
ВМС ФРГ готовятся принять участие в миссии ЕС в Красном море
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление статс-секретаря ведомства Зимтье Мёллер.

«К 19 февраля мы ожидаем решения Совета ЕС, после чего мы сможем в ускоренном режиме провести согласование в бундестаге», — заявила она.

Она добавила, что немецкий флот уже находится в процессе подготовки к возможному участию в миссии.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились создать миссию по защите судов в Красном море.

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