Министерство обороны Германии заявило, что ВМС ФРГ готовятся принять участие в миссии ЕС в Красном море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление статс-секретаря ведомства Зимтье Мёллер.

«К 19 февраля мы ожидаем решения Совета ЕС, после чего мы сможем в ускоренном режиме провести согласование в бундестаге», — заявила она.

Она добавила, что немецкий флот уже находится в процессе подготовки к возможному участию в миссии.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились создать миссию по защите судов в Красном море.