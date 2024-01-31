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Хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по американскому эсминцу USS Gravely

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Шиитское движение «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, нанесло ракетный удар по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по американскому эсминцу USS Gravely
  • Gettyimages.ru

«Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море», — сообщил он в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, атака была проведена в ответ на удары западных военнослужащих по Йемену. Сариа подчеркнул, что корабли США и Великобритании, участвовавшие в агрессии против страны, определены в качестве целей.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Лондон может отправить в Красное море авианосец для борьбы с хуситами.

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