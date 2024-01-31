Боррель: военная миссия Евросоюза в Красном море должна быть запущена 17 февраля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная миссия Евросоюза в Красном море должна быть запущена 17 февраля.

Его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что в данной миссии будут участвовать не все страны объединения.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились создать миссию по защите судов в Красном море.