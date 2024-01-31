FP: США и ФРГ стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО

США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО.

Как отмечает Foreign Policy, Украина и некоторые из её самых сильных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на предстоящем крупном саммите.

«Но их усилия сталкиваются с серьёзным закулисным сопротивлением США и Германии», — говорится в публикации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, при этом не уточнил никаких дат вступления.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине является инвестицией в безопасность стран альянса.