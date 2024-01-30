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ВВС ФРГ заявили, что сопровождали российский Ил-20М около острова Рюген

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Немецкие истребители сопроводили российский военный самолёт Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген.

Об этом заявили Военно-воздушные силы Германии.

«Силы немедленного реагирования... обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолёт и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток», — говорится в сообщении в соцсети Х.

По данным ВВС ФРГ, Ил-20М отключил сигнал транспондера.

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России провели полёты над Баренцевым, Норвежским и Чёрным морями.

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