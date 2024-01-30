ВВС ФРГ заявили, что сопровождали российский Ил-20М около острова Рюген
Об этом заявили Военно-воздушные силы Германии.
«Силы немедленного реагирования... обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолёт и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток», — говорится в сообщении в соцсети Х.
По данным ВВС ФРГ, Ил-20М отключил сигнал транспондера.
Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России провели полёты над Баренцевым, Норвежским и Чёрным морями.