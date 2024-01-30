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Байден утверждает, что «нормально относится» к участию Трампа в выборах

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден утверждает, что «нормально относится» к участию в президентских выборах экс-лидера США Дональда Трампа.
Байден утверждает, что «нормально относится» к участию Трампа в выборах
  • Gettyimages.ru

«Что касается меня, я нормально к этому отношусь», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Таким образом Байден ответил на вопрос, следует ли допускать Трампа до президентских выборов 2024 года в США.

Ранее Трамп объявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир.

Джо Байден, комментируя результаты праймериз США в Нью-Гемпшире, заявил, что Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.

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