Байден утверждает, что «нормально относится» к участию Трампа в выборах

Президент Соединённых Штатов Джо Байден утверждает, что «нормально относится» к участию в президентских выборах экс-лидера США Дональда Трампа.

«Что касается меня, я нормально к этому отношусь», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Таким образом Байден ответил на вопрос, следует ли допускать Трампа до президентских выборов 2024 года в США.

Ранее Трамп объявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гемпшир.

Джо Байден, комментируя результаты праймериз США в Нью-Гемпшире, заявил, что Трамп станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.