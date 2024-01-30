Антимонопольные службы ЕК заподозрили производителей шин в ЕС в ценовом сговоре

Антимонопольные службы Еврокомиссии провели инспекции в нескольких компаниях, производящих автомобильные шины на территории Европейского союза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕК.

Уточняется, что проверки касаются шин для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, которые продаются в Европейской экономической зоне.

У ЕК появилось подозрение, что произошёл ценовой сговор производителей шин, который нарушает нормы европейского антимонопольного законодательства, сказано в документе.

В декабре Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении дочерних компаний ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде и Перми из-за наценок на бензин на заправках.