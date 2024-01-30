В Лондоне полиция застрелила мужчину, угрожавшего прохожим арбалетом

На юго-востоке Лондона полиция застрелила мужчину, угрожавшего прохожим арбалетом.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что убитому около 30 лет.

В сообщении полиции утверждается, что прибывшие на вызов сотрудники пытались вступить в разговор с мужчиной, но он стал им угрожать.

В результате инцидента два человека получили незначительные повреждения.

Начато расследование произошедшего.

В 2020 году полиция немецкого Оффенбурга задержала 31-летнего Ива Рауша, который разоружил полицейских и скрылся в лесу, вооружившись луком, стрелами, пистолетом и ножом.