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В ФРГ заявили, что в стране закончились деньги для поддержки граждан

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У федерального правительства ФРГ закончились деньги для поддержки собственных граждан, заявил в шоу на телеканале Erste уполномоченный правительства Германии по делам востока страны Карстен Шнайдер.
В ФРГ заявили, что в стране закончились деньги для поддержки граждан
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, власти потратили €800 млрд на помощь немцам при коронавирусе и на субсидирование повышения цен на газ и электричество. В связи с этим у государства нет средств на дальнейшие субсидии.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин недополучает средства из-за трат на помощь Киеву.

В ноябре 2023 года объём промышленного производства в Германии снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 

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