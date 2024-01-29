В Иране казнили четырёх обвиняемых в работе на МОССАД

В Иране казнили четырёх человек по обвинению в причастности к шпионской группировке, работавшей в интересах Израиля, они были арестованы в 2022 году во время подготовки теракта в Исфахане, сообщает Tasnim.

Как утверждается, смертный приговор был вынесен Мохаммаду Фарамарзи, Мохсену Мазлуму, Вафе Азарбару и Педжману Фатехи.

«Четверо фигурантов планировали провести операцию против одного из связанных с Министерством обороны центров в Наджафабаде», — пишет агентство, которое также отмечает, что примерно за полтора года до попытки диверсии они были «завербованы службой МОССАДа».

В январе 2023 года основателя Центра стратегических исследований, экс-главу Минобороны Ирана Али-Реза Акбари приговорили к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб.