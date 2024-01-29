Пожар в аргентинском нацпарке Лос-Алерсес охватил более 1 тысячи га

Лесной пожар охватил более 1 тыс. га в аргентинском национальном парке Лос-Алерсес. Данный нацпарк включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает агентство Telam, пожар начался 25 января.

«На данный момент пожар активен во всех секторах, уже затронуто примерно более тысячи гектаров», — сказал начальник отдела пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций парка Марио Карденаса.

В борьбе с огнём задействованы более 250 пожарных, а также пожарная авиация. К тушению лесных пожаров вскоре присоединятся ещё 123 сотрудника пожарных служб.

Предполагается, что тушить пожар будут ещё несколько дней.

Уточняется, что тушению мешают сильный ветер и жара.

В августе 2023 года серьёзные лесные пожары произошли на Тенерифе. Глава Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что экономические последствия возгораний на острове будут «жестокими».