Пожар в аргентинском нацпарке Лос-Алерсес охватил более 1 тысячи га
- AFP
- © Argentina's National Parks
Как сообщает агентство Telam, пожар начался 25 января.
«На данный момент пожар активен во всех секторах, уже затронуто примерно более тысячи гектаров», — сказал начальник отдела пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций парка Марио Карденаса.
В борьбе с огнём задействованы более 250 пожарных, а также пожарная авиация. К тушению лесных пожаров вскоре присоединятся ещё 123 сотрудника пожарных служб.
Предполагается, что тушить пожар будут ещё несколько дней.
Уточняется, что тушению мешают сильный ветер и жара.
В августе 2023 года серьёзные лесные пожары произошли на Тенерифе. Глава Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что экономические последствия возгораний на острове будут «жестокими».