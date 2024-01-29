Аналитики объяснили, ожидать ли наземной операции коалиции против хуситов

Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление представителя йеменских повстанцев-хуситов о том, что ими была выпущена ракета по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в ближайшем будущем удары по военным структурам хуситов со стороны американской коалиции будут нарастать.

«Но о наземной операции против хуситов на территории Йемена, на мой взгляд, говорить пока не приходится. Это сложная операция, у йеменских хуситов достаточно сил для её отражения. В случае наземной операции будут значительные потери со стороны американской коалиции. Удары по позициям хуситов наносились ранее коалицией, которую возглавляла Саудовская Аравия, и они не привели к каким-то радикальным результатам. Поэтому и американская коалиция нанесёт какой-то урон хуситам, но подавить их военную структуру не удастся. Эта военная структура есть в тех районах, которые неизвестны США и которые не могут быть уничтожены такими ударами, поэтому в любом случае какая-то её часть останется», — добавил эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, американцам всё равно придётся отвечать.

«Потому что это пощёчина, когда их корабль подвержен атаке. Вряд ли американцы пойдут на сухопутную широкомасштабную войну с хуситами, но я думаю, что удары по критической важной инфраструктуре, по йеменским объектам со стороны США будут реализованы... С их стороны это такая удалённая бесконтактная война. Вряд ли там будет наземная операция, сейчас у них не те заботы», — заключил собеседник RT.

Ранее хуситы выпустили ракету по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.