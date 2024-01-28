RT в Telegram
Подпишись

Папа Римский выразил поддержку прихожанам церкви в Стамбуле после нападения

Короткая ссылка
Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане выразил соболезнования прихожанам католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение.
Папа Римский выразил поддержку прихожанам церкви в Стамбуле после нападения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я выражаю свою близость к общине церкви Святой Марии в Стамбуле, где во время мессы произошло вооружённое нападение, приведшее к одному погибшему и нескольким раненым», — сказал он.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил о вооружённом нападении в католической церкви в Стамбуле, в результате которого погиб один человек.

Генконсульство России в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с происшествием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить