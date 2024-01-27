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Политолог Орлов: Урсула фон дер Ляйен известна своей ярой русофобской позицией

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая приписала освобождение Освенцима союзным войскам.
Политолог Орлов: Урсула фон дер Ляйен известна своей ярой русофобской позицией
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Насколько мне известно, Урсула фон дер Ляйен не умеет признавать свою вину, да ещё и публично. По крайней мере, я не припоминаю подобного случая в её карьере. Кроме того, я абсолютно убеждён, что она произнесла эти слова сознательно», — сказал он.

Орлов подчеркнул, что глава Еврокомиссии, в своё время занимавшая пост министра обороны Германии, знает историю Второй мировой войны, а это значит, что её речь умышленно была направлена на «принижение роли советских солдат в победе над нацизмом».

«Всё происходящее — не что иное, как продолжение информационной войны против нашей страны и попытка переписать историю с целью манипулирования сознанием подрастающего поколения европейцев. Поэтому я бы не стал рассчитывать на извинения Урсулы фон дер Ляйен, известной всему миру своей ярой русофобской позицией», — добавил собеседник RT.

Ранее представительство России при ЕС поправило Урсулу фон дер Ляйен, которая приписала освобождение Освенцима союзным войскам.

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