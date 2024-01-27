DH: в офисе бельгийского министра Дезир обнаружили 50 упаковок с кокаином
- AFP
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Об этом информирует издание DH.
По данным издания, обыски в офисе министра прошли в середине декабря 2023 года после того, как её помощника, отвечающего за материалы и логистику, арестовали в рамках расследования о незаконном обороте наркотических веществ.
В ходе обысков полиция обнаружила не менее 50 пакетиков с «белым порошком».
Расследование дела в настоящий момент продолжается.
В июле 2023 года крупную партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400—450 млн уничтожили итальянские правоохранители на Сицилии.