Двое подростков погибли при стрельбе в центре Чикаго

Двое подростков погибли в результате стрельбы в центре американского города Чикаго, информирует телеканал CBS News.

Телеканал со ссылкой на замначальника центральной контрольной группы полиции города Джона Хейна сообщает, что шесть учеников выходили из школы, когда возле здания остановились два автомобиля.

«Несколько человек вышли из машин и открыли огонь, ранив двух учеников», — говорится в сообщении.

Пострадавшие 17-летний и 16-летний подростки скончались в больнице.

Открывшим стрельбу удалось скрыться, их ищет полиция.

Ранее полиция американского города Окала сообщила об одном погибшем в результате стрельбы в местном ТЦ.