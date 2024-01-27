Двое подростков погибли при стрельбе в центре Чикаго
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Телеканал со ссылкой на замначальника центральной контрольной группы полиции города Джона Хейна сообщает, что шесть учеников выходили из школы, когда возле здания остановились два автомобиля.
«Несколько человек вышли из машин и открыли огонь, ранив двух учеников», — говорится в сообщении.
Пострадавшие 17-летний и 16-летний подростки скончались в больнице.
Открывшим стрельбу удалось скрыться, их ищет полиция.
Ранее полиция американского города Окала сообщила об одном погибшем в результате стрельбы в местном ТЦ.